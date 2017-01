Goed jaar voor Avifauna

Vrachtwagen rijdt van dijk in Gouderak

11:53 Op de Kattendijk in Gouderak is vanochtend een vrachtwagen van de dijk gereden. De oorzaak is nog niet bekend. Ook is niet bekend of de chauffeur hierbij gewond is geraakt. De weg is een paar uur afgesloten in verband met het stutten en bergen van de vrachtwagen. Dat meldt nieuwssite AS Media.