Grote file op de A12 richting Utrecht

Nieuwe container blijft Gouwenaar verwarren

6:17 Grote delen van Gouda hebben hem inmiddels gekregen: de nieuwe grijze afvalcontainer, voorzien van chip. Ondanks een brief van afvalbedrijf Cyclus is nog altijd niet bij iedereen dui­delijk wat de bedoeling is. ,,Ik had helemaal geen nieuwe container besteld!''