'Ik heb precies het leven dat ik wilde leiden'

Eenzaam

Erg hard ging het in eerste instantie niet met zijn carrière. ,,Ik reisde in mijn tijd als student om internationaal accountmanager te worden vaak naar uithoeken van het land, zoals Groningen of Maastricht. Ik had een gratis ov-kaart en wilde graag alle films zien. Daar zat ik dan midden op de dag in een verder verlaten bioscoopzaal film te kijken. Ik was gek op animatiefilms zoals Up. Films vertellen verhalen, nemen je mee naar allerlei emoties. Ja, ik heb me echt wel eenzaam gevoeld in die tijd.''



Hij had talloze bijbaantjes, in de horeca en in een sportschool bijvoorbeeld. Maar al die tijd vergat hij nooit wat hij écht leuk vond en wat zijn ultieme doel was. ,,Mijn pa werkt bij de UWV en hij begreep wel waarom ik mijn hart volgde bij het kiezen van een baan.''