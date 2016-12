Kerstverband voor kitten Archer

,,Gezien de feestdagen vonden we het toepasselijk een kerstverbandje te doen, dus hebben we rood en groen verband gekozen en daar een kerstboom met ballen van gemaakt'', vertelt dierenarts Karin Seegers (31). ,,Maar het is niet zo dat we standaard aan het knutselen zijn.''



Archer is pas vijf maanden oud. Dat heeft als voordeel dat hij sneller geneest dan een oudere kat. Seegers: ,,Waarschijnlijk kan hij over twee weken weer zonder verband lopen.''



Of iedereen nu met speciale verzoeken bij de dierenarts kan aankloppen zodat hun huisdier er 'hip' uitziet? ,,Op aanvraag kan alles, maar dan moeten we wel in onze creatieve stemming zijn.''