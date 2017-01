Man aangehouden voor diefstal met steekwapen in Harmelen

Rond 14.30 uur zag een bewoner van de boerderij een vreemde man op hun terrein. Aangezien het terrein afgesloten was, wilde hij weten wat de man daar deed. Eigenaresse Anneke de Wit van de boerderij waar boerenkaas verkocht wordt legt uit: ,,Mijn zoon zag hem naar binnen gaan en is hem gevolgd. Maar toen hij hem vastpakte is hij bedreigd met iets dat de man uit zijn zak haalde. Toen heeft hij hem losgelaten. Samen met mijn schoonzus die naast ons woont is hij in de auto gesprongen, is de politie ingeschakeld en zijn ze hem gevolgd tot de Spijcklaan."

Politiehelikopter

Op de Spijcklaan verloren zij de verdachte uit het zicht. Agenten begonnen daarop een zoekactie. Aangezien de Spijcklaan een doodlopende straat is die overgaat in weilanden, werden de tuinen van de woningen die er waren eerst doorzocht. Daar bleek de verdachte niet te zijn.

Om de omgeving, bestaande uit weilanden, sloten en bossages, beter te kunnen overzien is de ondersteuning van een politiehelikopter ingezet. Hiermee kon de man worden gelokaliseerd en gaf hij zich over. Op foto's van de politie Woerden is te zien hoe hij wordt ingesloten en ingerekend.

Bankbiljetten

Uit de kassa van de winkel, waar op het moment van de diefstal niemand aanwezig was, bleek geld uit de kassa gestolen. Bij fouillering van de verdachte, afkomstig uit Utrecht, troffen agenten meerdere bankbiljetten aan. Ook was de man volgens de politie in het bezit van een steekwapen. Hij zit vast voor nader onderzoek.