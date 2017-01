Personen door ijs gezakt in Reeuwijk

Inmiddels zouden twee personen zijn gered. Eén persoon is met onderkoelingsverschijnselen naar het Groene Hart Ziekenhuis gebracht, aldus de brandweer Hollands Midden op Twitter.



De eerste persoon die door het ijs zakte bij de Groene Ree, zou een ijszeiler zijn. Enkele getuigen die hem wilden redden, zijn eveneens door het ijs gezakt.



De politie Gouda raadt inmiddels via Twitter mensen aan niet het ijs op te gaan. De brandweer Hollands Midden sluit zich daar, ook op Twitter, bij aan. ,,Ga niet op het ijs! Het is onbetrouwbaar. Breng jezelf, helpers of ons niet onnodig in gevaar! Genieten kan ook vanaf de kant.''