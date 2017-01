Nico bouwt in negen jaar zijn zilveren Kasteel van Chambord

Maar liefst 6.500 uur stak Nico van der Putten uit Alphen erin, maar het resultaat mag er zijn: een zilveren replica van het Franse kasteel van Chambord.

Quote Een zwager zei: is dat niets voor jou om na te bouwen? Het gebeurde na zijn pensioen, toen Nico van der Putten met zijn familie op vakantie ging naar het Franse stadje Blois, vlakbij Orléans. Daar werd het kasteel van Chambord bezocht, een eeuwenoude toeristische trekpleister. ,,Een zwager zei: is dat niets voor jou om na te bouwen?”

Die woorden kwamen niet zomaar uit de lucht vallen. Alphenaar Van der Putten (76) werkte vijftig jaar lang als zilversmid en sieradenmaker. ,,De laatste twintig jaar heb ik voor mezelf gewerkt, dus had ik nog genoeg materiaal over.”

Negen jaar

Bijna negen jaar en 6.500 uur werken later is de maquette van het renaissancekasteel uit de zestiende eeuw af. Het resultaat: een uiterste gedetailleerd zilverwerk. Het kasteel heeft een hoge nabouw-moeilijkheidsgraad. ,,Het was een hele uitdaging. Het kasteel heeft heel veel torentjes, schoorstenen, raampjes en dakvenstertjes.” Het kostte hem dan ook veel soldeer-, zaag- en graveerwerk. ,,Ik heb 7.100 raampjes gezaagd. Er kwam ook veel denkwerk bij kijken. Met al die torentjes was het soms passen en meten.”



Lees verder onder de foto.

Quote Ik heb 7.100 raampjes gezaagd Logo Volledig scherm Het Kasteel van Chambord in 2008. © ANP

Toch was geduld het belangrijkst. ,,Soms lukte het 's avonds na een hele dag even niet. Dan lag ik ’s nachts te malen en wist ik ’s ochtends hoe ik het moest oplossen. Je weet dat er veel tijd in zit. Mijn beroep is geduldwerk, je kan dit niet afraffelen. Maar ik heb er vooral heel veel plezier aan beleefd.”

Kasteelboeken

Voor de details spiekt Van der Putten af en toe in één van zijn acht boeken over het kasteel. Ook hangt er een grote foto aan de werkkamermuur en keert hij in 2012 nog een keer terug om wat extra foto’s van het historische jachtkasteel te maken. Ook de Franse krant La Nouvelle République Loir-et-Cher is op de hoogte van zijn levenswerk in aanbouw, dankzij connecties van zijn Franse buurvrouw.

Quote Ik ben met het museum van Chambord in gesprek om mijn werk daarheen te verhuizen Hells Angels

Zijn huzarenstukje is nu klaar. Maar er zit meer in het vat voor de smid, die ook zilverwerk voor Hells Angels en de president van Kazachstan maakte. ,,Ik ben met het museum van Chambord in gesprek om mijn werk daarheen te verhuizen. Dat zou ik geweldig vinden. Ik hoef er zelf niet naar te kijken en hoop er nu anderen een plezier mee te doen.” Hoe veel zij voor zijn werk neer gaan tellen, weet Van der Putten niet. ,,Het maakt me niet uit. Voor dit soort werk geldt: je krijgt wat de gek ervoor geeft. Ik ben allang blij dat ik iets kan nalaten.”