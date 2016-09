OM: hoofdagent Amine A. lid van criminele organisatie

De 27-jarige Moordrechter zit sinds 1 juni vast, na zijn arrestatie met veel machtsvertoon.



Hennepkwekerijen

Door zijn toegang tot het systeem van de politie, kon hij aan handlangers voor steekpenningen doorspelen dat in panden in Alphen, Waddinxveen, Schoonhoven, Bodegraven en Hazerswoude Dorp hennep aanwezig was. Nog voor politiecollega's deze kwekerijen konden oprollen, roofden handlangers deze leeg. Ook gaf hij informatie door over de aanwezigheid van politie rond de betreffende locaties.



Andere verdachten

Naast Amine zitten ook Yassine H. (27 jaar uit Den Haag), Mohamed A. (27, Alphen) en Khalid A. (29, Leidschedam) vast. Alleen de Moordrechtse vriendin van A. verblijft niet in voorlopige hechtenis.,,We verdenken haar wel van medeplichtigheid'', stelt het Openbaar Ministerie.



Volgens het OM kwamen over de verdachten veel tips binnen via Meld Misdaad Anoniem. De agent is geschorst door zijn werkgever, waarvoor hij bij het politieteam Waddinxveen-Zuidplas werkt. Vrijdag is de eerste tussentijdse rechtszitting.