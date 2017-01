Omstreden imam bij inzamelingsactie moskee Gouda

De nieuwe moskee moet aan de Antwerpseweg komen en daarvoor is nog 350.000 euro nodig. Als dat bedrag niet bij elkaar wordt gekregen, moet het voorlopige koopcontract voor het pand aan de Antwerpseweg ontbonden worden. De prediker zou onder meer een voorman zijn van de salafistische Sharia4belgium en zou hij jonge moslims radicaliseren. Vanuit de moslimwereld wordt zijn radicalisme ontkent; hij is een goed spreker. ,,Alsof hij hier zwaar bewapend de jeugd komt trainen'', reageert Said Boutagounte op de commotie.



De VVD heeft het Goudse college vragen gesteld over de aanwezigheid van de omstreden prediker. De partij wil weten of er geprobeerd is te voorkomen dat Tarik ibn Ali in Gouda optreedt.