'Onverteerbaar dat leven van Hugo (9) zo eindigt'

Oorverdovend

Op het oorverdovende geschreeuw dat daarop volgt komt de Reeuwijkse Corrie van Vliet - toevallig met een vriendin aan het wandelen - afgerend. ,,Ik heb een medische achtergrond, heb jarenlang in de verpleging gewerkt. Bij noodsituaties wil ik altijd helpen en toen ik begreep dat het hier om een kind ging, wilde ik helemaal direct de handen uit de mouwen steken. Maar toen stonden er al zoveel mensen omheen... Ik had direct door dat het foute boel was, hele foute boel. Het werd nog niet als zodanig hardop uitgesproken, maar ik denk dat de meesten wel ter plekke doorhadden dat dit jongetje het niet zou redden.''



Dat ze daarin gelijk heeft gekregen maakt de Reeuwijkse intens verdrietig. ,,Ik begrijp nu dat hij later op die avond in het ziekenhuis is overleden. Vreselijk. Het is een warme dag, maar ik heb het de hele tijd koud'', zegt ze, terwijl ze het kippenvel op haar armen toont. ,,Het is onverteerbaar dat een jong leven zo moet eindigen.''



Rouw

De shock is minstens zo groot op de basisschool De Venen, waarop Hugo en zijn zus maandag weer begonnen na zes weken zomervakantie. Directeur Ron de Bruijn: ,,Er heerst een sfeer van rouw. Kinderen en ouders geven we de gelegenheid samen te komen in een stiltecentrum. Hoe we die rouw verder vorm gaan geven, dat zal de komende tijd - in overleg met de ouders - duidelijk worden.''