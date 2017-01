Opmerking 'integere' Rob Jonkers verbaast

Vorige week zei Jonkers in een artikel in deze krant: "Als er één integer raadslid is, ben ik het.'' Andere raadsleden fronsen de wenkbrauwen over die opmerking. "Ik ben, laat ik het aardig formuleren, een andere mening toegedaan'', zegt CDA-fractievoorzitter De Koning. "Zijn de anderen dan niet integer? Het is een vreemde opmerking, een beetje narcistisch. Maar dat past wel in deze tijd.'' VVD-er Ria Driesse wijst op de Blokland-affaire: "Die uitspraak heeft me nogal verbaasd. Hoe je het ook went of keert, er is wel een rapport. Er kwamen geen grote integriteitsproblemen uit, maar hij is ook niet helemaal zonder vlekje.''

Samenwerking

De fractievoorzitters hopen op samenwerking met Jonkers, maar vinden zijn terugkeer wel een vorm van zetelroof. Hij neemt namelijk de zetel in, die vrijkomt omdat Angelique Huntink, van Jonkers oude partij InwonersBelangen, stopt. Jonkers neemt de zetel mee naar een nieuwe partij, Lokaal Montfoort. Voor hem zelf is dat geen 'zetelroof', omdat hij 1.180 stemmen heeft gekregen. Daar is niet bepaald iedereen het mee eens. Driesse: "Zetelroof is een groot woord, maar eigenlijk klopt het wel. In z'n algemeen vind ik dat je je zetel niet mee mag nemen als je uit een partij stapt. Ik zou dit zelf niet gedaan hebben.''



Jonkers was in 2015 nog verontwaardigd dat raadslid Bezuijen uit Inwonersbelangen stapte en zijn zetel meenam. Bezuijen (nu D66): "Dit is precies hetzelfde. Dat hij die 1.100 stemmen had, komt natuurlijk omdat hij lijsttrekker was. Dan krijg je automatisch veel meer stemmen.'' D66-fractievoorzitter Paul de Jonge beaamt dat: "Hij schermt met die stemmen, maar kijk eens naar de uitslag van de provinciale verkiezingen (211 stemmen red.) . Hij heeft het over al zijn aanhang, maar ze hadden op hem kunnen stemmen en deden dat niet. Hij is afgeserveerd door ons en ook door de bevolking.'' Ze hopen dat hij zich constructief opstelt, zoals hij eerder beloofde. Driesse. "Hij had altijd het beste voor met Montfoort. Ik verwacht niet dat hij opeens tegen is om het tegen zijn.''