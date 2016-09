Opposuits komt met Star Wars-pakken

OppoSuits is trots op de jongste toevoeging aan haar collectie pakken met bijzondere opdrukken. Het kledingbedrijf uit Roelof­arendsveen heeft een lijn van officiële Star Wars-pakken gecreëerd voor de markten in Europa en Noord-Amerika.



,,We zijn ons hele leven al enorme fans van Star Wars en

zijn daarom enorm trots op deze fantastische aanvulling op onze collectie'', zegt Jasper Castelein, creative director en mede-oprichter van het bedrijf.



Op 14 december gaat de film Rogue One: A Star Wars Story in Nederland in premiere en volgend jaar verschijnt Star Wars: Episode VII in de bioscopen. OppoSuits verwacht mede door alle aandacht rondom die films dat de pakken binnen no-time tot de bestsellers uit de collectie gaan behoren.



Aanvullende designs

De eerste twee pakken zijn binnenkort beschikbaar. Volgend jaar wordt de collectie uitgebreid met aanvullende designs, aldus OppoSuits.

Het kledingbedrijf is vijf jaar geleden opgericht door Jasper Castelein, Guus Bakker en Jelle van der Zwet. De herenpakken kenmerken zich door uitzonderlijke designs van bijvoorbeeld badmanlogo's, of tulpen. Inmiddels heeft OppoSuits dertig mensen in dienst.