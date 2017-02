Koos Karssen wordt waarnemend burgemeester Waddinxveen

De in Maassluis woonachtige Karssen voelt zich vereerd dat hij is gevraagd. ,,Het was heel onverwacht. Het is natuurlijk een bijzondere situatie omdat de huidige burgemeester ziek is, maar ik heb er erg veel zin in.''

Familiebedrijf

Karssen (72) is geboren in Bodegraven waar hij in de jaren 60 de leiding had in het familiebedrijf Fa. W. Karssen & Zoon. Daarnaast was hij lange tijd gemeenteraadslid en van 1986 tot 2002 wethouder en locoburgemeester. Vanaf 2003 was hij twaalf jaar lang burgemeester in Maassluis. Op dit moment is zijn hoofdfunctie het voorzitterschap van de Midden-Delfland Vereniging, St. Maritiem. Daarnaast is hij voorzitter van Erfgoed Rotterdam (Elbe) en voorzitter van de cliëntenraad van het Franciscus/Vlietland ziekenhuis.