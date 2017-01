Oud-burgemeester van Montfoort zet samen met veteranen stichting op

Van den Biggelaar wil Bunnik Groep Nieuwerbrug overnemen

18:40 Van den Biggerlaar Verenigde Bedrijven BV wil de Bunnik Groep uit Nieuwerbrug overnemen. Van den Biggelaar is gevestigd in Velddriel, Gelderland. Gesprekken over een mogelijke overname zijn in een vergevorderd stadium.