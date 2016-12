Persoon gewond na beknelling onder trein bij station Gouda

Oorzaak fataal ongeluk Oudewater is nog niet duidelijk

22:55 Een ongeluk op de smalle Ruige Weide in Oudewater dat een gat slaat in een Hekendorps gezin. Nadine (23) en Susen (19) Pielucha, twee van de vier dochters uit het gezin, zijn zaterdag kort na elkaar overleden in het ziekenhuis. ,,Zoiets komt hard aan in Hekendorp, maar ook in Oudewater.’’