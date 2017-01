Peter van der Vorst schiet te hulp bij ongeluk Abcoude

De Windhond moet toegankelijk blijven voor bezoek

16:55 Molen De Windhond moet ook na verkoop of verhuur door de gemeente toegankelijk blijven voor bezoekers. Die zijn er zelfs in het winterseizoen volop. Zoals vanmiddag het echtpaar De Graaf uit Nieuw-Zeeland. ,,Op bezoek hier in Woerden bij mijn moeder. En dan is het leuk weer even in je oude stad rond te kijken.’’