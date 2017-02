Rechtszaak tegen politiemol Amine A. uitgesteld

Hoofdagent Amine A. (28) wordt ervan verdacht dat hij in ruil voor steekpenningen heeft geholpen bij inbraken van tientallen hennepkwekerijen. Maandenlang zou hij in het politiesysteem hebben gesnuffeld naar locaties van kwekerijen. Die speelde hij volgens het OM door aan medeverdachten Yassine H. (27) en Mohamed (27) en Khalid A. (29). Nog voor de politie de kwekerijen kon oprollen, haalden zij de boel leeg.



Peilbakens

De bende ging uiterst professioneel te werk. Zo zette ze peilbakens en portofoons in om de politie op afstand te houden. Volgens het OM hing Amine A. tijdens inbraken live aan de telefoon om te kunnen waarschuwen voor naderende politiewagens.



De politie kwam vorig jaar de dubbelrol van Amine A. op het spoor. A. werd op 1 juni gearresteerd in zijn woning in het Moordrecht, waar hij pas een klein jaar woonde met zijn vrouw.



Modelagent

Collega's van de hoofdagent waren verbijsterd: in zijn wijkteam Waddinxveen-Zuidplas stond A. juist te boek als een fanatieke modelagent die graag een tandje harder werkte dan de rest. Als taakaccent hield de in Gouda geboren agent zich bezig met hennepplantages.



Vorig jaar deed Amine A. nog aangifte tegen de Rijksrecherche. Hij verweet ze - ironisch genoeg -informatie aan het AD te hebben gelekt. Die zaak werd geseponeerd.