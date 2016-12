Boer gebruikt drone om vogels te redden

Minder vrijwilligers

„Er zijn steeds minder vrijwilligers die de boeren komen helpen'', zegt De Wit, die zelf samen met een vrijwilliger de klus klaart. „De drone kan 30 tot 40 hectare afzoeken in een uur, daar is een vrijwilliger soms een dag mee bezig'', zegt De Wit, die honderd koeien heeft op 70 hectare grasland, pal naast de A12. Anton de Wit doet niet alleen zelf aan weidevogelbeheer, hij coördineert dit bij de agrarische natuurverenigingen De Lange Ruige Weide en (deels) Weide- en Waterpracht. Dat beheer houdt niet alleen het markeren van nesten in, maar tal van maatregelen; zoals het uitstellen van maaien, het sparen van speciale kuikenvelden en stukjes extra natte weide creëren, het zogenoemde plas-dras.

Geen enkel nest

„Tot nu toe mogen we niet klagen over de weidevogelstand, maar we zien wel dat het aantal nesten sterk verschilt van polder tot polder'', zegt De Wit. „En dat is op mijn bedrijf hetzelfde: op sommige plekken gaat het goed, maar op andere percelen vind je geen enkel nest meer.''



Landelijk gezien is sinds 1960 meer dan 60 procent van de weidevogels verdwenen en bij de voortgaande schaalvergroting en mechanisatie van de landbouw dreigt uitsterving van soorten als kievit, grutto en scholekster. Algemene oorzaken zijn: op de industriële weides van 100 procent Engels raaigras is geen bloempje of insect te vinden; de voor de boeren noodzakelijke lage waterstand en het mede daardoor steeds vroeger in het seizoen maaien van het gras.



Ook het toenemend aantal jagers speelt een rol: kraaien, roofvogels en vossen. En volgens De Wit kan ook de explosieve toename van het aantal ganzen meespelen, die de weidevogels zouden verdringen.