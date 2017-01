Robert ten Brink 'koppelt' docenten Ashram College

Eén van de docenten had tegen de leerlingen gezegd dat ‘het niet mogelijk zou zijn om op date te gaan met een collega’. ,,Tenzij All You Need Is Love zou komen, had de docent gezegd”, vertelt woordvoerder Fleur Tuyl van het Ashram. ,,Daarop hebben de leerlingen, twee meiden uit 6vwo, een brief geschreven.”



De komst van Robert ten Brink en zijn liefdescaravan zorgden voor veel hilariteit op de school. ,,De docenten werden meegenomen naar de aula, waar een gedekt tafeltje klaarstond, met een kaarsje en champagne. Dat was eigenlijk hun eerste date.”