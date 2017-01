Schaap Rinske baart vierling: 'Dit is zeldzaam'

De kleintjes Marky, Rosie, Elske en Tessa maken het uitstekend. ,,Dat het vier gezonde lammetjes zijn is voor mij uniek’’, zegt trotse boerin Sandra Nab - Van Eyk. Op dezelfde boerderij was al eerder een ooi drachtig van vier, maar toen werd een lam doodgeboren. ,,Een vierling is zeldzaam.’’

Verrassing De Wilnisse bracht drie van de vier lammetjes eigenhandig ter wereld. ,,Maandagavond had het moederschaap al één lam zelf gebaard. Toen ik ging voelen, kwam de tweede. Ik voelde nog een keer, waarna de derde kwam. Voor de zekerheid voelde ik een laatste keer: toen was er zelfs een vierde. Een blijde verrassing.’’

Haar zoons Woud (9) en Gies (7) gaven de lammetjes een naam. Uit elkaar houden kunnen ze ze nog niet. Alleen het rammetje is te onderscheiden. ,,Ik doe hen gekleurde touwtjes om zodat we kunnen zien wie wie is. Dan kan ik ook beter bijhouden of ze genoeg melk krijgen. Ze zien er goed uit, gedragen zich levendig. Moeder Rinske is gek op alle vier: geweldig om te zien.’’