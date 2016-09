Technisch mankement oorzaak dodelijk bootongeluk Reeuwijk

Het jongetje is geraakt door de schroef van de boot en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.



Hugo was mee varen met een bootje van de familie van een vriendje. Het was een zonovergoten zomeravond, waarop het dringen was geblazen met bootjes op de 's-Gravenbroekseplas in Reeuwijk. Even na zevenen ging het dramatisch mis.



De afscheidsplechtigheid voor Hugo vindt morgen plaats in zalencentrum De Brug in Reeuwijk.