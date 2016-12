'Twee jonge levens... Dit doet pijn'

Met het winterzonnetje reflecterend op het water in de Wiericke ziet Hekendorp eruit als altijd: een vredig dorp, bestaande uit slechts een handjevol straten. Het gesprek op straat is echter allesbehalve onbekommerd van toon. Het tragische ongeval dat het leven kostte aan de zussen Susen en Nadine maakt grote indruk. Op dorpsbewoonster Ria bijvoorbeeld. ,,Ik hoorde vrijdagavond al dat er een vreselijk ongeluk was gebeurd. Maar uiteindelijk zijn er wel drie levende lichamen uit de auto gehaald, dus ik hoopte en ging uit van een goede afloop. Nu blijkt de uitkomst heel dramatisch.''

Onverteerbaar

Goed zegt ze het gezin niet te kennen. ,,Maar zulke jonge mensen die zo bruut worden weggetrokken uit het leven... Dat is volstrekt onverteerbaar. Ik heb de hele kerst aan niets anders kunnen denken. Juist op momenten dat je thuis zit met familie om je heen, komen dit soort berichten extra hard binnen.'' De politie geeft aan dat nog altijd weinig meer bekend is over de toedracht van het ongeluk. Vrijdagavond reed een auto in het water langs de Ruige Weide, met daarin Nadine, Susen en de vriend van laatstgenoemde. De drie werden door brandweerlieden uit het water gehaald, de twee zussen werden ter plekke gereanimeerd. Ze overleden echter niet lang daarna in het ziekenhuis.

Ook buiten het dorp wordt meegeleefd. Door de Goudse Lisa bijvoorbeeld, die in de klas zat met Susen. ,,Het was een gezellig meisje, herinner ik me. Ik leef enorm mee met het hele gezin. Eén kind verliezen, dat is al onvoorstelbaar, maar dit... Dit doet zo veel pijn.''



Op sociale media wordt ondertussen gediscussieerd over de staat van de weg, waarop het ongeval gebeurde. ,,Er zitten zwakke plekken op de route, dit is niet het eerste ongeval op de Ruige Weide'', meldt Jasper Kroes. Anderen ontkennen dat juist. ,,Als je normaal rijdt en rekening houdt met tegenliggers, dan is het hier goed te doen'', stelt Hennie van Amten. ,,Ik denk dat we eerst eens rustig de toedracht van het ongeluk moeten afwachten voordat we met vingers gaan wijzen.''