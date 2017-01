Uitvaart van Boskoopse agent Mario met korpseer

Woning te koop? Binnen een paar dagen is 'ie weg

14:46 Wie zijn huis in Alphen, Gouda of Woerden nu te koop zet, is dat zo kwijt. Volgens cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs NVM was het laatste halfjaar van 2016 een toptijd voor de woningmarkt en is het aantal koophuizen niet aan te slepen.