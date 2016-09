Vader van dodelijk slachtoffer A2 dringt niet aan op hoger beroep

Verwerken

Toch gaat de familie niet aandringen op een hoger beroep. Het laat die keuze aan de officier van justitie. ,,Het was maandag een heftige dag natuurlijk", blikt Van Jaarsveld terug. ,,Wij willen er een punt achter zetten, proberen ons leven weer op te pakken. We willen rust en tijd om ons verdriet te verwerken. Als de officier in beroep gaat, horen we het wel. Maar wij steken onze tijd er niet meer in. We bereiken er helemaal niks mee, als we hierin blijven hangen. Ik krijg mijn zoon er niet mee terug."



Omdat de man die het ongeluk veroorzaakte, speed had gebruikt en op het moment van het ongeluk 237 kilometer per uur reed, vond het Openbaar Ministerie dat er sprake was van doodslag. Maar de rechtbank vond dat Van der L. niet de intentie had om iemand dood te rijden en hield het bij de strafbepaling op 'dood door schuld'. Daar staat maximaal twee jaar cel op, maar het feit dat hij die ochtend onder invloed was en veel te hard reed, werkte strafverzwarend. Daarmee kwam de rechtbank uit op drie jaar cel.