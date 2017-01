'Veiligheid op bedrijfspark moet verder verbeteren'

Om de criminaliteit op bedrijfsterreinen (een verdriedubbeling van het aantal inbraken) terug te dringen wil Montfoort de beveiliging rond bedrijven verbeteren. Hoe, dat is echter nog de grote vraag. In 2016 werd maandelijks een bedrijfsinbraak gepleegd; reden voor de gemeente om samen met MKB-Nederland, lokale ondernemers en de politie extra aandacht te schenken aan dit probleem.



Het uiteindelijke doel is invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen. ,,We onderzoeken wat voor die invoering nodig is'', weet Trudie Scherpenzeel. Zij is parkmanager op bedrijfsterrein IJsselveld. Ze bekijkt voor alle vier de bedrijfsterreinen (drie in Montfoort een in Linschoten) de mogelijkheden. ,,Dan hoeven we geen dubbel werk te doen.''

Slagbomen

Het aantal bedrijfsinbraken in Montfoort steeg vorig jaar met 175 procent. Het was meermalen prijs op bedrijfsterrein IJsselveld, maar ook bij een tankstation, aan de Waardsedijk en aan Heeswijk was het raak. Aanhoudingen zijn volgens de politie niet verricht. Op IJsselveld wisten de dieven onder meer toe te slaan via bedrijfsdaken, hoewel op dit terrein slagbomen en camerabewaking aanwezig zijn.



Enkele bedrijven hebben zelfs extra hekwerken en particuliere beviliging ingeschakeld. Het terrein kent nog een tweede, onbewaakte toegang via een fietspad. ,,Als daar vanwege de gladheid wordt gestrooid wordt de paal uit het fietspad gehaald en niet altijd teruggezet'', stelt Scherpenzeel.

Straatverlichting