Verdachte tankstationbrand A12 moet in de cel blijven

Na roze kaasje nu ook regenboogtaart in Gouda

11:14 In de aanloop naar Roze Zaterdag, dat in 2018 in Gouda plaatsheeft, bekent de stad kleur. Na het opduiken van roze kaasjes in de binnenstad heeft banketbakkerij Van Dijk nu regenboogtaarten in de vitrine liggen. Voorzitter Nard Colijn van 'Roze Zaterdag Gouda' is enthousiast over die trend.