Vogelgriep Stolwijk inderdaad de gevreesde variant

De variant is de afgelopen tijd ook aangetroffen bij wilde watervogels en bij andere pluimveebedrijven. Alle 6600 dieren van Hoogendoorn, die zichzelf omschrijft als de grootste van Nederland, moesten worden geruimd. Er werden onder meer kippen verkocht.



Hazerswoude

Zondag nog werd het jongste geval van vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Zoeterwoude (eveneens Zuid-Holland). Besloten werd de 28.500 kippen daar en de 30.000 kippen van pluimveebedrijf Gijs de Wit op een kilometer afstand aan de Burmadeweg in Hazerswoude te ruimen. Om welke variant het in Zoeterwoude hier precies gaat, is nog niet bekend.



Sinds de uitbraak van de vogelgriep zijn in Nederland negen bedrijven met eenden en kippen besmet en geruimd. Mensen zijn niet besmet geraakt.