Volleybalverenigingen houden bijeenkomst voor Mario

Cyril is met nieuwe scooter uit de brand

15:46 Cyril Brouwer is weer een scooter rijker. De 27-jarige bewoner van zorgboerderij Vlist zag zijn oude exemplaar letterlijk in rook opgaan tijdens de oudejaarsviering. Een onverlaat had zijn vervoermiddel in brand gestoken. Vlak naast de brandweerkazerne van Haastrecht nota bene.