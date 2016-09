Vrouw uit Bodegraven slaat IJmuidenaar met hondenriem

Halte Eisenhowerlaan vol bloemen voor overleden kat Lex

11:22 Bushaltekat Lex is niet meer. Maar hij is bepaald nog niet vergeten. Zijn vaste stek bij de bushalte Eisenhowerlaan in Alphen hangt nu vol bloemen en kindertekeningen, ter herinnering aan de markante kat, die met zijn aanhankelijke gedrag het hart van menig buspassagier wist te veroveren.