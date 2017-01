Waterleiding Vinkeveen nog dit jaar vervangen

Welke leidingen precies allemaal worden vervangen, wordt nog bekeken. De gemeente De Ronde Venen en Vitens denken ook na over andere maatregelen die lekkages in de nieuwe aangelegde leidingen moeten voorkomen. Nog niet duidelijk is wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. ,,We zoeken naar een duurzame oplossing voor de lange termijn,” stelt Sebastien Kraaijeveld, woordvoerder van Vitens. ,,Dit is niet zomaar een klus, waarbij je even een leiding in de grond legt.”