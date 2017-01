Wendy heeft nog nachtmerries na zware verwaarlozing

Tiener Wendy, die op 16 februari 2015 zwaar onderkoeld uit het ouderlijk huis aan de Geestweg werd gehaald, heeft nog steeds last van nachtmerries. Dit vertelde de rechter bij de behandeling van het hoger beroep in de strafzaak tegen vader Ron T. en stiefmoeder Petra M.

Zij werden vorig jaar door de Haagse rechtbank veroordeeld tot respectievelijk 18 maanden en drie jaar celstraf. Zowel het Openbaar Ministerie als de advocaten van beide verdachten gingen tegen deze uitspraak in beroep.



Zout

In de nachtmerries droomt Wendy dat ze door haar vader en stiefmoeder wordt achtervolgd en dat ze dan haar mond met zout moet spoelen. Het nu 14-jarige meisje verblijft in een pleeggezin, ze heeft wel contact met haar biologische moeder en heeft haar vorig jaar vrijgelaten vader een keer gezien.

Wendy zou door haar vader en stiefmoeder regelmatig onder de koude douche en schaars gekleed buitenshuis zijn gezet. Ze zou ook bij vijf graden vorst in een garage of schuur zijn opgesloten, terwijl daar geen verwarming was. Op 16 februari 2015 belde Petra 112, nadat Wendy een hartstilstand had gekregen. Haar lichaamstemperatuur was gedaald naar 23 graden. De ouders zijn later aangehouden en zaten tot de uitspraak van de Haagse rechtbank, vorig jaar, ruim een jaar in voorarrest. Stiefmoeder Petra zit na haar veroordeling nog vast.

Strafeis

De verwaarlozing van Wendy en haar oudere broer Dylan zette kwaad bloed in Roelofarendsveen. Ron T. blijkt inmiddels verhuisd naar Gouda. De zaak wordt vandaag in hoger beroep wel inhoudelijk behandeld, maar het OM komt nog niet met een strafeis. Nader onderzoek naar hoe Wendy zo onderkoeld kon raken is nog niet klaar. Enkele deskundigen worden later nog op zitting gehoord.