Gloednieuwe afslag in Hengelo leidt naar helemaal niets

Straat in Hengelo verdeelt meer dan miljoen euro na winnende postcode

17 april HENGELO - Geen Winston of Gaston in de straat, maar wel ruim 1,1 miljoen euro van de Postcodeloterij Bingo. Eén bewoner van de Piet Muyselaarstraat in Hengelo was zondagavond de gelukkige. Hij won maar liefst 663.750 euro. Vijf andere straatbewoners kregen prijzen variërend van 73.750 euro to 221.500 euro.