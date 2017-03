Hoe een Hengelo’s zalencentrum het middelpunt van een Turkije-rel werd

Hengelo 'Buschauffeur dodelijke crash Portugal helemaal niet onwel'

9 maart Het dodelijke ongeval in 2015 met een touringcar vol Nederlandse toeristen in Portugal is beslist niet veroorzaakt door een buschauffeur die onwel werd. Mogelijk was de man druk met zijn mobiele telefoon of een kapotte airco. Dat zegt Hengeloër Hans de Boer, een van de Nederlanders die zwaargewond raakte en vandaag moest getuigen in de rechtszaak tegen de chauffeur.