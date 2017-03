Megaspin kruipt in Hengelo uit pakketje uit China

Hengelo nu al trots op aan te leggen Boekelosebrug

2 maart HENGELO - De aan te leggen Boekelosebrug is een brug die nooit eerder in Nederland werd gebouwd, volgens architect en bouwer. Overrijdbare zonnepanelen in het asfalt maken de brug energieneutraal. Een speciale poedercoating maakt dat de burg minder onderhoud nodig heeft.