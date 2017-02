‘Oorlogsbrief' uit Enschede na 72 jaar terug bij de Zanderinks

“De brief was eigenlijk bestemd voor mijn groothouders, Dieks en Hanna Zanderink”, vertelt ze. “Mijn vader Hendrik, wiens naam op de enveloppe stond, heeft destijds ook geholpen. De brief is na het overlijden van mijn grootouders op de boerderij gebleven, waar oom Teun, een broer van mijn vader, nog woonde. Maar oom Teun (92) is later naar Enschede verhuisd en is vorig jaar naar een verzorgingstehuis gegaan. Bij de ontruiming van zijn huis is het lijstje met de brief per ongeluk ook meegegaan naar de Kringloop. We zijn blij dat we de brief, waarvan wij als kleinkinderen het bestaan niet kenden, terug is in de familie.”