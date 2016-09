Actie tegen afschieten van ganzen in de Hoeksche Waard

Een jager schiet zaterdagochtend een gans uit de lucht boven Oud-Beijerland. Het gewonde dier spartelt vier minuten op de grond. Als de jager bij de spartelende gans aankomt, haalt hij de trekker nog eens over... Pang! ,,Op zijn gemak slentert de jager door het veld, op zoek naar de gans. Er lijkt geen enkel normbesef te bestaan. Dat een dier zwaargewond en eigenlijk hulpbehoevend is, schijnt niet in de jager op te komen'', zegt Robert Molenaar.



Al meerdere weken patrouilleert Molenaar met zijn collega's in de Hoeksche Waard, waar jaarlijks zo'n 7.500 ganzen uit de lucht worden geschoten. ,,Vooropgesteld, wij zijn er fel op tegen, maar de jacht op ganzen is toegestaan. Alleen wat hier in de Hoeksche Waard gebeurt, is echt niet oké. Een gewonde gans vier minuten laten spartelen en hem vervolgens van dichtbij afknallen. Dat moet echt anders.''



Onnodig lijden

Eerder toonde Animal Rights al beelden van een jachtpartij waarbij de nek van de gans werd gebroken. Hierop werden vragen gesteld door de Partij voor de Dieren aan gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland. GS antwoordde dat 'bij de bestrijding van schade en overlast onnodig lijden van dieren dient te worden voorkomen'.



En juist die stelregel wordt in de Hoeksche Waard overtreden, stelt Molenaar na enkele patrouilles. ,,Ganzen verjagen kan ook eenvoudig met een laser. Daar schrikken ze van en dan zijn weg. Blijkbaar is het een kick om op ze te schieten.''



Om de ganzen te behoeden voor de kogel, blaast Molenaar regelmatig op een toeter. ,,Door het geluid schrikken ze, vliegen ze omhoog en zijn ze buiten het schootsveld van het jachtgeweer. Dit is ons vreedzame protest. En daar gaan we nog wel een paar weken mee door ook.''