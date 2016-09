Automobilisten staan stil in hitte op afgesloten A29

Met Alex (3) in gedachten langs de deur

13 september Ongemakkelijk is de ontmoeting in het begin. Maar als de 3-jarige Alex IJsebaert uit Oud-Beijerland in zijn rolstoel naar de drie brugklassers van het Actief College rijdt, breekt het ijs al snel. ,,Het is mooi om te zien hoe hij toch van het leven geniet.''