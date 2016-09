Bakduo uit Oud-Beijerland schittert in 'Ja, ik wil... een taart'

Dat juist hún aflevering als eerste wordt vertoond vinden de Oud-Beijerlandse Johan (54) en Westmaase Kajsa (53) een hele eer. ,,We hebben zo'n ontzettende lol gehad, dat laten ze natuurlijk graag zien in zo'n eerste uitzending", komen ze al pratend tot de conclusie.



Bij Ja, Ik Wil... Een Taart, gepresenteerd door John Williams, binden drie bakduo's de strijd aan bij het bakken van een taart voor 200 bruiloftsgasten van een stel dat die bewuste dag trouwt. Na uren bakken, proeven en decoreren kiest het bruidspaar op hun trouwlocatie de winnende taart.



Drie seconden; meer had Kajsa niet nodig om ja te zeggen op de vraag van Johan of zij met hem wilde deelnemen aan de nieuwe RTL-show. Hij, zelfstandig professioneel banketbakker, wist dat zij, professioneel fotografe, jaren geleden had deelgenomen aan RTL's Wie is de chef.



,,Kajsa kan goed koken en weet veel van smaken", verklaart hij zijn keuze. Kajsa: ,,Mijn enige voorwaarde was dat we er 100 procent voor zouden gaan. Dus ik ging meeroeren, proeven, mengen en klaarmaken, zodat Johan zich helemaal op de afwerking kon richten."