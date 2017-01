Bestuurder valt in slaap en rijdt sloot in

Basisscholen doen Cito-toets in de ban

28 januari De ene na de andere basisschool in de regio Rotterdam doet de Cito-toets in de ban. Al 14 scholen die bij de Rotterdamse onderwijsstichting BOOR zijn aangesloten kiezen voor een alternatieve test om het middelbareschoolniveau van een leerling te bepalen. Ook Scholenkoepel Acis in de Hoeksche Waard is om.