Bever rukt verder op in Hoeksche Waard, nu al dertig burchten

De kans dat je tijdens een wandeling een bever tegenkomt, wordt steeds groter. Het aantal beverburchten is afgelopen jaar gestegen tot ongeveer dertig. De regio rond het Spui, het Hollands Diep en de Maas is steeds bevervriendelijker geworden, vertelt Merijn van den Hoogenhoff van natuurcentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland. ,,De bever is een beschermd dier. Omdat bevers geen dreiging van mensen meer ervaren, worden ze steeds minder schuw.''

Recent spotte een medewerker van Hoekschewaards Landschap er één in de APL-polder in Strijensas. Dat is geen toeval, vertelt Van den Hoogenhoff. ,,Aan de zuidkant van de Hoeksche Waard, vlakbij de Biesbosch, ligt het zwaartepunt van de beverpopulatie. In Strijensas ligt de oorsprong van de bevers in de Hoeksche Waard.''

Buitendijks

Hoeveel bevers er nu zijn, is volgens Van den Hoogenhoff lastig in te schatten. Het is onduidelijk hoeveel er per burcht zijn. De bevers in de Hoeksche Waard leven allemaal buitendijks, maar door de toename is het denkbaar dat de knaagdieren binnenkort dichter bij bewoonde gebieden opduiken.