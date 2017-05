Binnenmaas sluit natuurgebied af vanwege ‘krokodillen’

'Bedrijven verleiden om niet over dijken te rijden'

30 mei Er komt geen inrijverbod voor vrachtverkeer voor het Zwartsluisje en de Sluisjesdijk tussen Zuid-Beijerland en Piershil. Dat heeft de gemeente Korendijk - mede namens Waterschap Hollandse Delta - in een brief laten weten aan inwoonster Judith Prins. Zij had onderzoek gedaan naar de verkeersoverlast die dijkbewoners ervaren.