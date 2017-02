'Brandweermonster' jaagt schrik aan in Numansdorp

Toen op 25 februari 2009 een vliegtuig van Turkisch Airlines op een weiland vlak voor luchthaven Schiphol neerstortte, kwamen de crashtenders goed van pas. Door de onafhankelijke wielophanging van de acht reusachtige banden rijdt het brandweervoertuig, dat voornamelijk op vliegvelden wordt ingezet, even snel over asfalt als over onverhard terrein. ,,Toen waren we blij dat er een crashtender was. Andere voertuigen waren er nooit zo snel geweest'', zegt Rex Hobbel, directeur van Kenbri uit Numansdorp.



Oogappeltje

Hobbel levert met zijn bedrijf allerlei brandweervoertuigen en -materiaal aan luchthavens en overheden in de Benelux. Maar ondanks de indrukwekkende auto's van defensie die in de werkplaats op het bedrijventerrein in Numansdorp staan opgesteld, is de door het Amerikaanse Oshkosh gebouwde 'brandweermonster' het oogappeltje.



Nog zeker drie weken kunnen de monteurs in Numansdorp genieten van de bolide, die met alle opties ongeveer een miljoen euro kost. ,,Dit is een demo-voertuig. Wij kunnen hem nu leren kennen en gaan er mee langs onze klanten'', zegt Hobbel, die met Kenbri in 2002 ook al crashtenders leverde aan Schiphol en Defensie. ,,Die functioneren nog goed. Alleen deze is voorzien van alle nieuwste technieken.''



Een van die technieken is een grote blusarm op het dak. Hobbel: ,,Die is zo'n 20 meter lang. Precies lang genoeg om over een Airbus A380, het grootste passagiersvliegtuig van de wereld, te komen.''



Foefje

Een stalen rode pin, naast het blusgat is nog zo'n foefje. ,,Mocht er in de bagageruimte van een vliegtuig brand zijn, kan die pin door de romp heen breken. Met een camera, die ook aan de arm hangt, kan de chauffeur dan precies zien waar de brand is en hoe hij deze kan bestrijden.''



Ondanks de tientallen peperdure gadgets lijkt de crashtender van binnen amper op een hi-Tech blusmachine.



Hobbel: ,,In een noodsituatie, zoals een brand in een vliegtuig, telt elke seconde. Dan moet je niet worden afgeleid door een enorm paneel met knopjes. Het gaat om het blussen en het eventueel redden van mensen op een gevaarlijke plek.''