Broer (96) en zus (85) na 15 jaar herenigd in Groningen

Flatbewoners in 's-Gravendeel zijn enge lift spuugzat

16 september Bewoners van het flatgebouw aan de Hekelstraat in 's-Gravendeel zijn hun lift meer dan zat. Om de haverklap zitten de overwegend oudere bewoners vast of is deze in storing. Ook vandaag is de lift weer enkele uren buiten werking, nu vanwege klachten dat de liftdeuren te hard dichtslaan.