Buschauffeur redt dag voor zijn pensioen fietser uit Heinenoordtunnel

Ziggo kan verbinding in polder toch snel herstellen

18 augustus Ziggo kan de verbinding in de polder van ’s-Gravendeel toch op korte termijn herstellen. Dat zegt een medewerker van Ziggo die de contacten onderhoudt met de gemeente Binnenmaas. ,,Mijn ervaring is dat het aanvragen van een vergunning voor het openbreken van de straat in de gemeente Binnenmaas juist heel snel gaat. Dat is geen kwestie van weken. Dit kan snel worden hersteld.’’