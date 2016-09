Cees van der Poel trekt zich terug uit AH in 's-Gravendeel

Van der Poel, die als opvolger van Henk Warnar tien jaar lang de naamgever was van de 'super' aan de Langestraat, lichtte vanavond het winkelpersoneel in over zijn aanstaande vertrek dat voor die personeelsleden geen gevolgen zal hebben. De AH-winkel wordt namelijk overgenomen door Jack Mahu, die als operational manager bij Ahold en Gall & Gall heeft gewerkt.



Met het vertrek van Cees van der Poel uit het 's-Gravendeelse winkelbeeld verdwijnt één van de meest spraakmakende ondernemers uit het Kildorp. In het decennium dat de in Papendrecht woonachtige ondernemer met 's-Gravendeel en de gemeente Binnenmaas verbonden was, knetterde het regelmatig tussen supermarkteigenaar en gemeentelijk instanties.



Zondagopenstelling

Van der Poel maakte zich de afgelopen jaren hard voor de zondagopenstelling van zijn vestiging, maar stuitte daarbij op de steeds meer aangescherpte winkeltijdenwetgeving in Binnenmaas. ,,Ik ben klaar met het voeren van strijd'', aldus Van der Poel in een reactie. ,,Gemeente en ondernemers moeten uitkijken dat door de regelgeving ondernemers niet de concurrentieslag verliezen met omliggende gemeentes en steden. Dan ligt namelijk het gevaar op de loer dat een gemeenschap wordt uitgehold.''



Ook het uitblijven van een vernieuwing van het winkelhart van 's-Gravendeel, waartoe de AH-vestiging onbetwist behoort, was en is Van der Poel een doorn in het oog. ,,Mijn hart ligt in 's-Gravendeel, maar na vijf jaar praten is er nog geen nieuw winkelhart.''



Betrokken

Van der Poel, die wel eigenaar blijft van de AH-supermarkten in Dordrecht en Sint-Willebrord, beaamt dat het geen makkelijke besluit is geweest om zich terug te trekken uit zijn 's-Gravendeelse onderneming. ,,Omdat ik van het dorp 's-Gravendeel, waar ik me echt bij betrokken voel, ben gaan houden. Ik ben trots en vol lof over de hoeveelheid vrijwilligers die met hun inspanningen zorgen voor de levendige gemeenschap die 's-Gravendeel is door hun medewerking aan het verenigingsleven en openbare feesten. Die inspanning is een voorbeeld voor velen.''