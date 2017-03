D66-voorman 'had met zijn ouders mee moeten gaan naar Suriname'

Peter van Loo van het CDA Binnenmaas, ook een tegenstander van de herindeling, ziet het anders: "Ik zou het nooit op die manier zeggen. Een stevig debat is prima, maar we moeten op onze woorden letten.''



Dat is ook de boodschap van de Oud-Beijerlandse burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, met wie Pahladsingh heeft gesproken. "Politici en bestuurders hebben een voorbeeldfunctie. We moeten niet op een nare manier op de man spelen, zoals hier is gebeurd'', zegt zij. "De verhoudingen over de bestuurlijke toekomst verharden nog steeds en dat baart me zorgen. Uiteindelijk willen zowel voor- als tegenstanders het beste voor de Hoeksche Waard. Het is onze opgave te inspireren. Vijandig gedrag richting elkaar hoort daar niet bij.''



'Afvalpietje'

Ook in Cromstrijen is het hommeles. PvdA-raadslid Piet Penning uitte op Twitter kritiek op de burgerpeiling van 15 maart in drie Hoeksche Waardse gemeenten. Wethouder Hans Flieringa (VVD, tegen de fusie) tikte in een reactie op Twitter bewust 'Afvalpietje' in plaats van 'afvalputje'. "Flieringa vindt mij kennelijk niets, maar zo'n vergelijking hoort in mijn ogen niet bij het niveau van een wethouder'', reageert Penning. "Ik wil een gesprek met hem en verwacht dat hij dit terugneemt.''



Hans Flieringa: "Als hij zich beledigd voelt, ga ik het gesprek graag met hem aan. Dit is een gevolg van irritatie over en weer. Piet probeerde mij op Twitter op een letter te pakken. Dan reageer ik flauw terug, al betwijfel ik of ik het weer op deze manier zou doen.''