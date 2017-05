Dagje strand eindigt met fatale klap

Een dag strand veranderde voor de vriendengroep van Nikita van Oudheusden (17) uit Puttershoek gisteren in een nachtmerrie. Hun vrienden Max en Dion kwamen in Strijen met hun scooter in botsing met auto. Bestuurder Max (16) uit Westmaas overleed. Bij de plaats van het ongeval zijn bloemen neergelegd.

Quote Wat als de scooter van Dion niet kapot was? Dan had het anders kunnen lopen Nikita van Oudheusden ,,We hadden afgesproken om rond 11 uur te vertrekken’’, zegt Van Oudheusden, al sinds jaar en dag de beste vriendin van straatgenoot Dion. ,,Maar Dion appte me dat hij en Max later naar het strand bij Numansdorp zouden komen. Daar wilden we niet op wachten. Want het was te warm...’’



Korte tijd later hoorden de vrienden op het strand dat Max overleden was bij een ongeluk. Van Oudheusden: ,,Dan ga je heel de tijd zitten denken: wat als... Wat als we op hun hadden gewacht en samen waren vertrokken? Wat als we niet hier hadden afgesproken. En wat de scooter van Dion niet kapot was? Dan had hij nooit bij Max achterop gestapt en had het totaal anders kunnen lopen...’’

Flank

De twee jongens kwamen rond 11.50 uur op de Trambaan bij Strijen in botsing met een auto. ,,Ze zijn met hun scooter vol in de flank van de auto terecht gekomen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht’’, zegt een politiewoordvoerster. ,,De bestuurster is aangehouden voor verhoor en er zijn getuigen gehoord.

,,Dion had net zijn laatste examen op het Actief College in Oud-Beijerland achter de rug en Max, die op het Wellantcollege in Klaaswaal zit, moest nog twee toetsen maken. Dan hadden we vakantie. Vrijdag zouden we met zijn allen gaan chillen om te vieren dat we klaar waren met school. Daar kan nu een streep doorheen’’, zegt Van Oudheusden.

Close

In plaats van voetballen op het strand van Numansdorp ligt Dion in het ziekenhuis. ,,Hij is zo’n lieve jongen’’, zegt Van Oudheusden. ,,Hij is mijn broertje. We zijn heel close.’’ De 16-jarige Angel Maaskant uit Strijen had juist een goede band met Max. ,,We zagen hem gisteravond nog’’, zegt ze. ,,Hij was een heel gezellige jongen die vaak met zijn scooter naar Strijen kwam. Dat kan nu helaas niet meer.’’

Na het slechte nieuws bleef de vriendengroep zo lang mogelijk op het strand. Ze zochten troost bij elkaar. Praatten na over het ongeluk. Het laatste wat ze wilden was teruggaan naar huis. Maaskant: ,,Dan ga je je alleen maar slechter voelen. We hopen dat het met Dion goedkomt. Maar we zijn nu echt in shock. De keiharde klap moet nog komen vrees ik. We beseffen nu niet goed wat er gebeurd is.’’

Van Oudheusden: ,,We hadden gedacht gezellig een dagje naar het strand te gaan. Ik had Dion nog getagd in mijn status op Facebook. We hadden echt niet verwacht dat het vandaag zo zou verlopen.’’