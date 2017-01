Demente vrouw (88) uit Oud-Beijerland is terecht

Vrieskou nekt muizen en ratten in de Hoeksche Waard

16 januari Koning Winter is in aantocht, zo beloven meteorologen. En dat is niet alleen goed nieuws voor schaatsliefhebbers, maar ook voor ongediertehaters. Of we eindelijk van flink wat ratten en muizen afkomen? Minder worden het er sowieso. ,,Mits mensen terughoudend dieren bijvoeren.''