Dierenknipper zorgt voor onrust in Oud-Beijerland

In eerste instantie dachten Van der Mark en haar man dat haar hond, een Toller, zichzelf gekrabt of gebeten had. ,,Ik zag wel snijvlakken op haar staart en poten. Maar dat iemand met een schaar of mes haar zou hebben afgeknipt is niet iets waar je direct aan denkt. Wij hebben het niet gedaan, we hebben geen kleine kinderen en de hond is niet bij de oppas geweest'', zegt Marlene van der Mark.



De volgende ochtend ging Van der Mark direct naar de dierenarts. Die concludeerde dat het haar afgeknipt zou moeten zijn. Over het hoe en waarom is niets bekend. ,,Het enige dat ik weet is dat het zondagochtend gebeurd moet zijn'', zegt Van der Mark. ,,Mijn man liep met haar langs de Boezem en daar rent ze voor je, achter je en springt ze in de sloot. Ze is een jonge hond; ze moet rennen. Het kan niet anders dan dat het op die ochtend is gebeurd. Want voor de rest zijn we haar niet uit het oog verloren.''