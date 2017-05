Dode door aanrijding op A29 is 33-jarige chauffeur uit Rozenburg

Strijen is stukje onveiliger

9:28 De Hoeksche Waard is nog altijd veilig - alle vijf gemeentes in het gebied behoren tot de 100 veiligste van het land - maar er is wel reden tot enige zorg. Met name Strijen springt eruit, waar zich meer autokraken en mishandelingen voordeden. Dat is tegen de landelijke trend in.